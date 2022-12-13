Arap ülkesi tüm yolları kapatmıştı! Rusya'dan Mısır'a Türkiye çözümü

Rus PEGAS Tourisitk'in hava yolu şirketi Nordwind, Ürdün'ün hava sahasını kapatması nedeniyle Mısır uçuşlarını yapamaz hale gelmişti. Yasağı aşmak için yeni bir formül bulan PEGAS, Rusya'dan Mısır operasyonlarını şirketin Antalya merkezli hava yolu Southwind Airlines ile yapacak.

ATOR'un bültenine konuşan PEGAS Toursitik CEO'su Anna Posgornaya "Mısır'a turistleri Nordwind yerine Southwind ile yapacağız. Southwind Türk taşıyıcı olduğunu için, uçuşlar Antalya aktarmalı olarak yapılacak. Turistler uçaktan inmek zorunda kalmayacak. Ürdün Nordwind uçaklarına hava sahasını kapattığı için böyle bir karar almak zorunda kaldık." dedi.

PEGAS Touristik'in Mısır kış programı Rusya'nın 12 şehrinden bu ülkeye uçuş yapılmasını içeriyordu. Söz konusu şehirler Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Kazan, Çelyabinsk, Perm, Orenburg, Ufa, Nizhny Novgorod, Volgograd, Samara ve Soçi olarak açıklanmıştı.

Southwind halihazırda Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Perm, Kazan ve Çelyabins şehirlerinden Antalya'ya uçuşlar yapıyor. Yeni durumda Rus turistler, Southwind uçuşları ile bu şehirlerden Antalya'ya gelecek ve kısa bir bekleme süresinin ardından Mısır'a gitmek üzere havalanacak.

Rusya'dan Mısır'a uçuş yapan çok sayıda uçuş yapılıyor. Uçuş yapan şirketler Aeroflot, Rossiya, Red Wings, Al Masria Universal Airlines, Egyptair, Azimuth. Ancak bu şirketlerin uçuş güzergahını değiştirip değiştirmediği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

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