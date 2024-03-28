Arap ülkesi "Ruslar Türkiye'ye gitmesin" diye son kozunu oynadı! Planın tutacağından eminler

Mısır Turizm Otoritesi (ETA) Başkanı Amr Elkadi Rus turist hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Mısır Turizm esi (ETA) Başkanı Amr Elkadi, geçen yıl Rusya'dan Mısır'a turist akışına ilişkin rakamları ve 2024 yılının kısmi ilk çeyreğine ilişkin rakamları açıkladı.

Mısır 2024'te 1,8 milyon Rus turist hedefliyor

2023 yılında Rus vatandaşlarının Mısır'a 1 milyon 414 bin 821 Rus vatandaşının Mısır'ı ziyaret ettiğini belirten Elkhadi " Gazze'deki savaş nedeniyle beklediğimiz rakamların çok gerisinde kaldık. Toplam yabancı turist akışına ilişkin planlarımız 15 milyon seviyesindeydi, gerçekleşen rakam 14,9 milyon civarındaydı, Rusya'dan 1,5 milyon turist almayı planlamıştık 1 milyon 414 bin rakamına ulaştık" dedi. Geçen yıl 1 Ocak'tan 15 Mart'a kadar 259 bin Rus'un Mısır'a geldiğini bu yılın aynı döneminde 258 bin Rus'un Mısır'ı ziyaret ettiğini belirten Elkhadi, " Tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde Mısır yönünde hacim artışı ve hem yaz hem de kış sezonlarında uçuş programlarında bir miktar genişleme planladıklarını görüyoruz. Şirkete bağlı olarak bazıları gönderilen turist hacmini %10'a kadar, bazıları ise %15'e kadar artırmayı planlıyor. Genel olarak jeopolitik durum değişmediği sürece 2024 sonu itibarıyla 1,7-1,8 milyon Rus turistin Mısır'a geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Fiyatlarımız sayesinde Türkiye ve İspanya'yla rekabet edeceğiz

Elkhadi Mısır'ın tatil köylerinin yaz sezonunda fiyat seviyeleri sayesinde Türkiye ve İspanya gibi klasik yaz destinasyonlarıyla rekabet edebileceğini düşündüğünü de ifade etti.