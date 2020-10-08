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Dünya Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenistan'a çok kısa bir süre önce destek verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:32:00 - 2020-10-08 10:37:34
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş devam ederken, Abu Dabi'de binalara Ermenilerin bayrağının renkleri yansıtıldığı görüntüler tekrar gündeme geldi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş devam ederken, Arapların Ermenilere desteği tekrar gündeme geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, Ermenistan'ın bağımsızlık gününde Ermenilerin bayrağının renkleri yansıtılmıştı.Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

 

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Yorumlar

neler oluyor

normal bu ülkenin yaptığı türk düşmanı 7 emirlikten olusan avrupa ve amerikada yetişmiş mason felsefesi içindeki para içinde yüzen insanlar ülkesi
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isimsiz

hz.muhammed'e sahte uyduruk peygamber kur'an'ı kerim için arap yobaz kitabı diyen örümcek kafalı laikçi yobaz müjdat gezen bae dostudur.
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