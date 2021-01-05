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Dünya Arap ülkesi duyurdu: İki petrol sahası keşfettik
Dünya

Arap ülkesi duyurdu: İki petrol sahası keşfettik

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, ülkenin kuzeybatısında iki yeni petrol sahası keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:39:00 -
Arap ülkesi duyurdu: İki petrol sahası keşfettik

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

Faris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkinin, Kuveyt'in kuzeybatı kesiminde, ikincisinin ise ülkenin kuzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Kuveytli Bakan, yeni keşfedilen petrol sahalarının, ülkenin kuzeyine stratejik bir önem kazandırdığını vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.

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