Arap ülkesi bunu ilk defa yaptı! Çin’den füze sistemi aldılar

Çin, HJ-12 olarak da bilinen Red Arrow-12 tanksavar sistemlerinin üçüncü neslini ihraç etmeye başladı.

Çin Savunma web sitesine göre, Cezayir, yükseltilmiş Çin tanksavar sistemini alan ilk Arap ülkesi oldu.

Cezayir ordusunun Çin askeri-sanayi kompleksi ile uzun zamandır devam eden ilişkileri var. Cezayir, Çin'den, kundağı motorlu obüsler, harçlar ve çoklu füze fırlatma sistemlerinden, keşif ve saldırı uçakları ve deniz ekipmanlarından satın aldı.

Askeri uzmanlara göre, HJ-12, 1970'lerin ilk yarısında geliştirilen eski Sovyet komplekslerinin yerini alacak.

Red Arrow-12 “başlat ve unut” prensibiyle çalışan sistemlerden biridir. İlk olarak 2014'te gösterildi.

Toplam kütlesi 22 kg'a ulaşıyor. Füzenin kendisi 17 kilogram ağırlığındadır. Bir lazer menzil bulucuya ek olarak gece ve gündüz termal görüntüleme kanallarına sahiptir. Fırlatma kabının toplam uzunluğu 1200 mm'dir.

Boyutları ve ağırlığı, bu silahın omuzdan kullanılmasına izin verir. Gün ışığı koşullarında maksimum çekim mesafesi 4.000 metredir, geceleri ise bu mesafe 2.000 metreye düşer.

Kaynak: Almasdarnews