Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 256'ya, Cezayir'de 673'e yükselirken, Fas, Filistin ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 256'ya yükseldiği belirtildi.



Ülkede toplam vaka sayısının 8 bin 168'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 4 bin 95 olduğu kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 673'e çıktığı bildirildi. Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 733'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 6 bin 218'e ulaştığını aktardı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 7 bin 922'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 866'ya yükseldiğini açıkladı.



Bakanlık daha önceki açıklamalarında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 206 olduğunu belirtmişti.

- Filistin

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bölgedeki vaka sayısının 66'ya yükseldiği aktarıldı.

Hastalık nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede 18 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı. Filistin'deki Kovid-19 vaka sayısı ise 456'ya yükselmiş oldu.

Kudüs'teki vaka sayısının ise 179 olarak tahmin edildiğini bildiren Bakanlık, İsrail kendilerine Kudüs'te çalışma izni vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını kaydetmişti.



- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 757'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 12 kişinin daha sağlığına kavuştuğu, böylece iyileşenlerin sayısının 560'a ulaştığı ve yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklama, virüs nedeniyle ülkede 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.



