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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Can kayıpları Cezayir'de 555'e, Irak'ta 127'ye yükseldi - Vaka sayısı Lübnan 931, Ürdün'de 629 oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:08:45 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 555'e, Irak'ta 127'ye yükseldi, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 182 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 555'e, vaka sayısının 7 bin 201'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 625'e ulaştığı aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 150 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 127'ye, vaka sayısının 3 bin 554'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 310'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 20 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 931 olduğunu duyurdu.

Salgın nedeniyle yeni vefat kaydedilmediğine işaret edilen bakanlık açıklamasında, iyileşenlerin sayısının ise 251'e yükseldiği aktarıldı.

Lübnan makamlarından daha önce yapılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 olduğu bildirilmişti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 629'a çıktığını belirtti.

Cabir, taburcu edilenlerin sayısının ise 413'e ulaştığını kaydetti.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

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