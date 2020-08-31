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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:20:06 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1510'a, Lübnan'da 167'ye, Yemen'de 566'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 384'e ve Bahreyn'de 190'a yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 348 kişinin enfekte olduğu, 266 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 1510'a, vaka sayısı 44 bin 494'e yükselirken, 31 bin 244 kişi sağlığına kavuştu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 438 yeni vaka tespit edildiğini ve 346 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 167'ye, vaka sayısının 17 bin 308'e, iyileşen hasta sayısının da 4 bin 811'e yükseldiğini bildirdi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğü, 5 kişinin enfekte olduğu, 8 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 566'ya, vakaların 1958'e, iyileşenlerin de 1131'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 kaynaklı 2 kişinin öldüğünü, 541 yeni vaka tespit edildiğini, 331 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 70 bin 231'e, iyileşen sayısının 60 bin 931'e çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının ise 384 olduğu hatırlatıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, 183 kişi enfekte oldu, 379 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 190'a, vaka sayısı 51 bin 574'e, iyileşen hasta sayısı ise 48 bin 654'e ulaştı.

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