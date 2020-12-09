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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son 24 saatte Irak'ta 24, Suudi Arabistan'da 13, BAE'de 2, Katar'da 1 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:32:40 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 501'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 2'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 598'e, Katar'da 240'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1735 yeni vaka tespit edildiği, 1782 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 501'e, vaka sayısının 569 bin 873'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 499 bin 846'ya ulaştı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 159 kişide virüs tespit edildiği, 210 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 2'ye, vaka sayısının da 359 bin 274'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 349 bin 624 olduğu kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1313 yeni vaka kaydedildi, 789 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 598'e, vaka sayısının 180 bin 150'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 161 bin 84 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 150 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 173 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam can kaybının 240'a, vaka sayısının da 140 bin 353'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının 137 bin 881 olduğunu duyurdu.

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