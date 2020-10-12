Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 1046'ya, Kuveyt'te 664'e, Libya'da 644'e, Tunus'ta 478'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 446'a, Filistin'de 455'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 685 kişide daha virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 1046'ya, vaka sayısı 106 bin 575'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 93 bin 222'ye yükseldi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin vefat ettiği, 777 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 664'e, vaka sayısının 111 bin 893'ya çıktığı belirtilirken, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 103 bin 802 olduğu ifade edildi.

- Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1109 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 644'e, vaka sayısının 43 bin 821'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 24 bin 466'ya ulaştığı kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 312 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada toplam can kaybının 478'e, vaka sayısının 32 bin 556'ya çıktığı kaydedilirken toplam iyileşen sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte bir kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve 1064 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 446'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı 107 bin 293'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 98 bin 555'e çıktı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 206 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybı sayısı 220'e olarak zikredilirken, vaka sayısının 128 bin 191'e, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 395 kişinin enfekte olduğu, 312 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu rakamların işgal ve abluka altındaki tüm Filistin topraklarını kapsadığına işaret edilen açıklamada, ülkede toplam can kaybının 455'e, vaka sayısının 55 bin 951'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, 48 bin 719 kişinin ise hastalıktan kurtularak sağlığına kavuştuğu kaydedildi.-



