Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1088'e, Yemen'de 95'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 270'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1088'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1079 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 28 bin 615'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 7 bin 350 olduğu kaydedildi.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e, virüs tespit edilenlerin sayısının 419'a yükseldiğini, 17 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Hükümetten bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi üyesi Ali el-Velidi'de de virüs tespit edildiğini ve Aden'e bağlı Hur Mekser ilçesindeki evinde karantina altına alındığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının 270'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 571 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 36 bin 359 olduğu, toplam 19 bin 153 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da açıklamasında, ülkede toplam vaka sayısının 12 bin 815'e çıktığını, hastalığı atlatanların sayısının da 7 bin 410 olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 20 kişi hayatını kaybetti.