Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 465'e yükselirken, Gazze'de 1015 yeni vaka ile günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 561 kişide virüs tespit edildiği, 4 bin 29 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Salgında toplam can kaybının 3 bin 465'e, vaka sayısının da 267 bin 585'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 230 bin 274'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 1015 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, virüsün ortaya çıktığı ağustos ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, bugün 2 bin 427 test yapıldığı belirtilerek, bunların yüzde 41'inin pozitif çıktığına dikkat çekildi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının, abluka altındaki Gazze'de 31 bin 161 olduğu kaydedilen açıklamada, virüsten muhtemel can kaybına dair bilgi verilmedi.



