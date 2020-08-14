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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Kovid-19 nedeniyle Fas'ta can kaybı 611'e, Cezayir'de 1351'e, Libya'da ise 135'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:37:51 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı Fas'ta 611'e, Cezayir'de 1351'e, Libya'da 135'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, 1306 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 611'e, vaka sayısı da 39 bin 241'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, 957 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ve ülkedeki iyileşen sayısının 27 bin 644'e ulaştığı ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi, 477 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1351'e, vaka sayısı 37 bin 664'e, iyileşenlerin sayısı ise 304 artarak 26 bin 308'e ulaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkedeki can kaybının 135'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 439 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 50'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 38 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 816'ya ulaştığı aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha virüse yakalandığını ve 7 kişinin daha tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1329'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1245 olduğu aktarıldı.





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