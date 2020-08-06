Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 492'ye, Bahreyn'de 156'ya, Filistin'de 94'e, Kuveyt'te 469'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 354'e yükselirken, Katar ve Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 492'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 427 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 80 bin 713'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 70 bin 910 olduğu kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 382 yeni enfekte vaka olduğunu bildirdi.



Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 156'ya, vaka sayısının 42 bin 514'e yükseldiğini, iyileşenlerin ise 241 artarak 39 bin 576 kişi olduğunu kaydetti.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 453 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 94'e, hastalığa yakalananların sayısı 17 bin 434'e yükselirken 8 bin 417 kişi de sağlığına kavuştu.

- Kuveyt



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 469'a yükseldi.



Ülkede toplam vaka sayısı 620 artışla 70 bin 45'e ulaşırken, 61 bin 610 kişi de sağlığına kavuştu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, salgında 239 kişinin daha enfekte olduğunu bildirdi.



Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 354'e yükseldiği ülkede, vaka sayısının 61 bin 845'e çıktığı ifade edildi.



BAE'de sağlığına kavuşanların sayısının da 55 bin 736 olduğu kaydedildi.

- Katar



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm yaşanmadığı, 287 kişinin enfekte olduğu belirtildi.



Şu ana kadar virüs nedeniyle 178 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 112 bin 92'ye, iyileşenlerin sayısının ise 108 bin 831'e yükseldiği ifade edildi.



- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı ise ülkede bir yeni vaka tespit edildiğini, 10 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1232'ye, iyileşenlerin sayısının ise 1187'ye yükseldiği ifade edildi.



