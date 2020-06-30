Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı yükseldi

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 449 kişinin enfekte olduğu ve 665 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 314'e, vakaların 48 bin 246'ya, sağlığına kavuşanların 37 bin 76'ya yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü ve 534 yeni vaka görüldüğünü kaydetti. Toplam can kaybının 84, vakaların ise 26 bin 239'a çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 928'e ulaştığı bildirildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, 98 kişinin enfekte olmasıyla Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 2 bin 443'e ulaştığını duyurdu. Bakanlık daha önce, Kovid-19 kaynaklı can kaybını 8 olarak açıklamıştı.