Arap ülkelerinde can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 188'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Kuveyt'te 58'e, Katar'da 14'e yükselirken, Umman ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 185'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 17 bin 417 olduğu, 4 bin 295 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca vaka sayısının 6 bin 38, iyileşen sayısının 2 bin 545 olduğu bilgisini paylaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 9 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ölü sayısının 58'e çıktığı kaydedilen açıklamada, vaka sayısının 8 bin 688'e, iyileşen sayısının 2 bin 729'a yükseldiği belirtildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise virüs nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü ve toplam can kaybının 14'e çıktığını açıkladı.

Bakanlık, vaka sayısının 22 bin 520, iyileşen sayısının 2 bin 753'e ulaştığını duyurdu.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 175 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 bin 399'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 119'a çıktığı ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 1032'ye yükseldiğini, toplam 660 kişinin de sağlığına kavuştuğunu duyurdu.