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Dünya Arap Parlamentosu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı
Dünya

Arap Parlamentosu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Arap Parlamentosu, Başkan Adil bin Abdurrahman el-Usumi başkanlığında, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:32:00 -
Arap Parlamentosu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Arap Parlamentosu, Başkan Adil bin Abdurrahman el-Usumi başkanlığında, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Mısır merkezli Sada el-Beled kanalının haberine göre, Gazze'deki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının açılış konuşmasını yapan Usumi, Filistin davasında izlenilen politikanın değiştirilmesi ve sadece kınamayla yetinilmemesi gerektiğini kaydetti.

En kısa sürede bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için Filistin'de yapılması beklenen seçim çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Usumi, İsrail'in yerleşim politikasına son vermesi için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Usumi, İsrail'in uygulamalarının Filistin davasını barışçıl bir çözüm ihtimalinden uzaklaştırdığını belirterek, uluslararası toplumu, uluslararası örgütleri ve Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı.

BM'nin İsrail'in Gazze'deki ihlallerini incelemek üzere bir komite kurma kararını desteklediğini belirten Usumi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla, Mısır hastanelerinin Gazzeli yaralılar için tahsis edilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için Kahire'nin 500 milyon dolar bağış kararını takdir ettiğini dile getirdi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nin önemi vurgulandı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da konuşmasında Şeyh Cerrah Mahallesi'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilere destek verilmesi gerektiğine işaret eden Ebu Gayt, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerin boşaltılması durumunda sıranın Kudüs'ün başka mahallelerine geleceğini bildiklerini söyledi.

Gayt, “Filistinlilerle dayanışma içinde olmamız aslında kendimizle, kutsallarımızla, Müslüman ve Hristiyan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve Kudüs'le asırlardır bağımızın olduğu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Toplantıyı Ürdün talep etmişti

Arap Parlamentosu, 9 Mayıs’ta Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Söz konusu toplantının, İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki ırkçı ihlallerine karşı Filistinlileri destekleyici bir tavır almak için düzenleneceği aktarılmıştı.

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