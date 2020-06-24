  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arap Ligi'nden "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı din savaşı çıkarır" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:40:12 -
Arap Ligi'nden "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı din savaşı çıkarır" uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının ''din savaşı'' başlatabileceği uyarısında bulundu.

Gheit, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in ilhak planının İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini tehlikeye attığını söyledi.

Batı Şeria'yı ilhakın hem bölgesel hem de uluslararası güvenliği tehdit edeceğine dikkati çeken Gheit, ''İlhak, bölgemizde ve ötesinde din savaşı çıkmasına neden olabilir.'' dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise ''ülkesinin egemenlik alanını genişletmek istediği topraklar üzerinde tarihi ve yasal hakları olduğunu'' ve bunun ilhak olmadığını savundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı