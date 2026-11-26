Arap Koalisyonu'ndan operasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Husilerin Cazan Rafinerisi saldırısında kullandığı Hudeyde'deki füze rampasını imha ettik" ifadelerine yer verildi.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Hudeyde ilinde Husilere ait bir füze rampasını hedef alıp yok ettiklerini kaydetti.
Maliki, Husilerin bu füze rampasını Suudi Arabistan'daki Cazan Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırıda kullandığını belirtti.
Arap Koalisyonu Sözcüsü, kısa süre önce Cazan Petrol Rafinerisi'nin Husi saldırısına hedef olduğunu duyurmuş, sivilleri ve sivil alanları hedef alan saldırılara kararlılıkla askeri karşılık vereceklerini söylemişti.
Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.