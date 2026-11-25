Arap Koalisyonu’ndan Hudeyde Limanı için tahliye çağrısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı çevresinde bulunan sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi. Tahliye çağrısının ardından limana yönelik olası bir operasyona ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, tahliye edilmesini istediği alanı bir harita üzerinde kırmızıyla işaretleyerek sivillere güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.
Sivillerden güvenlikleri için haritada kırmızı renkle boyalı bölgeyi tahliye etmelerini isteyen Maliki, çağrıya ilişkin başka ayrıntı vermedi.
Maliki, diğer bir açıklamasında da Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Finans Merkezi'ndeki bir kuleyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını belirtti.
Husilerin bu saldırıyla doğrudan sivilleri hedef aldığını aktaran Maliki, Husilerin bu saldırısına kararlılıkla karşılık vereceklerini kaydetti.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden birine düzenlediği saldırıda 2'si Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere 11 kişi yaralanmıştı.
Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.