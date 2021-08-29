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Dünya Arap koalisyonundan açıklama! Bomba yüklü İHA imha edildi
Dünya

Arap koalisyonundan açıklama! Bomba yüklü İHA imha edildi

Arap koalisyonu Yemen'deki Husiler ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA’nın imha edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 10:07:00 - 2021-08-29 10:21:27
Arap koalisyonundan açıklama! Bomba yüklü İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın, Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bunun, Husiler tarafından son bir haftada Hamis Muşayt kentine gönderildiği ve imha edildiği açıklanan yedinci İHA olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan, tarım ve ticaret faaliyetlerinin yapıldığı Hamis Muşayt kentinde Kral Halid Hava Üssü bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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