Arap Koalisyonu: Riyad’ın güneyine yönelen Husi füzesi engellendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, El-Harc vilayetini hedef alan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Koalisyon, füzenin Husiler tarafından fırlatıldığını bildirdi.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad’ın güneyindeki El-Harc vilayetine yönelik füze saldırısının engellendiğini duyurdu.
Maliki’nin açıklamasına göre savunma sistemleri, Husilerin fırlattığı balistik füzeyi El-Harc semalarında tespit ederek etkisiz hale getirdi.
YEMEN’DE ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞIYOR
Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor. İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini ileri sürerek Suudi Arabistan’ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Ülkedeki iç savaş, Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ile bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplumun tanıdığı Yemen hükümetine destek veriyor.