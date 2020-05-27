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Aktüel

Arap koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:07:04 -
Arap koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA düşürdü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentinde sivil yerleşim yerlerine gönderdiği İHA'yı düşürdüğünü belirtti.

Husileri, İHA'lar göndererek, sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alarak uluslararası kanunları ihlale devam etmekle suçlayan Maliki, bu yapılanların Husilerin, koalisyon güçlerinin 9 Nisan'da ilan ettiği ateşkes ve gerilimi azaltma girişimini reddettiklerini ortaya koyduğuna işaret etti.

Maliki, "Husilerden ateşkes girişimine yönelik bir yanıt yok. Her türlü hafif ve ağır silahlar ile balistik füzeler kullanarak işledikleri ihlallerin sayısı 4 bin 455'i aştı." ifadesini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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