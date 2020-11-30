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Dünya Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...
Dünya

Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...

Mısırlı Arap gazeteci Sabır Meşhur, Avrupa'nın verdiği emirle Almanya ve Yunanistan tarafından Türk gemisine yapılan baskına tepki göstererek "Türkiye sadece kendisini temsil etmiyor, biz bütün Müslümanları temsil ediyor. Bu yüzden Türkiye'nin gemisinin aranması demek, bütün Müslüman ülkelerin gemisinin aranması demektir" ifadelerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:01:00 - 2020-11-30 19:02:56

 yeniakit.com.tr 

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Youtube kanalından Akdeniz'de Almanya ile Yunanistan ortaklığıyla gerçekleştirilen provokasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Baskının arkasında ABD var"

Uluslararası hukukun güçlünün yanında olduğunu ifade eden Mısırlı gazeteci Meşhur, Türk gemisine yapılan baskının arkasında ABD'nin olduğunu dile getirdi.

"Türk gemisinin aranması demek, bütün Müslüman ülkelerin gemisinin aranması demektir"

"Türkiye sadece kendisini temsil etmiyor, biz bütün Müslümanları temsil ediyor. Bu yüzden Türkiye'nin gemisinin aranması demek, bütün Müslüman ülkelerin gemisinin aranması demektir" diyen Arap gazeteci Sabır Meşhur, "Türkiye İslam dünyasının başıdır." ifadesini kullandı.

Sessiz kalan Müslüman ülkelere tepki gösterdi

Diğer Müslüman ülkelerin sessiz kalmasına da tepki göster Meşhur, "Eğer İslam aleminin başı böyle bir muameleye maruz kalmışsa, senin tahtın yerinden sarsılmış demektir. Fakat diğer Müslüman ülkeleri sanki hiç ilgilendirmiyor" dedi.

"Müslümanlar yenilince Avrupa korsan gibi hareket etmeye başladı"

Sabır Meşhur, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki gücünden de örnekler göstererek "Müslümanlar yenilince Avrupa ülkelerinin gemileri korsan gibi hareket etmeye başlamıştır" diye konuştu.

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