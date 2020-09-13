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Aktüel Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı
Aktüel

Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 00:16:30 -
Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı

İSTANBUL (AA) - Arap dünyasının siyasi hareketleri, Bahreyn ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasını kınadı.

Lübnan Hizbullahı, Müslüman Kardeşler ve Emel Hareketi, yaptıkları yazılı açıklamalarda, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine yönelik tepkilerini ifade etti.

Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılanın, "Filistin halkına vurulmuş acı verici bir bıçak darbesi" olduğu belirtildi.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi, "Bahreyn'in Siyonist düşmanla normalleşmesini ve bu karara destek veren ülkelerin tavrını kınadıklarını" açıkladı.

Açıklamada, Müslüman Kardeşler'in temel olarak İsrail ile her türlü normalleşmeye karşı olduğu kaydedildi.

Bahreyn'deki Emel Hareketi, Arap ve İslam dünyasını Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınamaya davet etti.

Açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi "suç" olarak nitelendirilirken, bu suçu engellemek için meşru ve mümkün olan her yoldan baskı uygulanması istenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.


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