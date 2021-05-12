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Dünya Arap Birliği'nden Kudüs çağrısı
Dünya

Arap Birliği'nden Kudüs çağrısı

İsrail’in Kudüs’teki saldırılarına karşı Dışişleri Bakanları seviyesinde toplantı yapan Arap Birliği, uluslararası topluma çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 01:01:00 -
Arap Birliği'nden Kudüs çağrısı

Arap Birliği, Filistin’de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Geyt, toplantının asıl amacının, dünyaya Filistin’deki durumun, bu şekilde sürdürülebilir olmadığını gösteren açık bir mesaj iletmek olduğunu vurguladı.

Uluslararası kurum ve kurulaşlara çağrı

Toplantıda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla uluslararası kurum ve kuruluşları konuyla ilgili acil harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.

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