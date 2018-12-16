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Arap Birliği'nden İsrail yandaşı Avustralya'ya tepki

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın skandal Kudüs kararının ardından Arap Birliği'nden çok sert tepki geldi.

16 Aralık 2018 Pazar 15:35
Arap Birliği'nden İsrail yandaşı Avustralya'ya tepki

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Ebu Gayt basına yaptığı açıklamada, Morrison'ın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "kusurlu" ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ebu Gayt, Avustralya'nın rahatsız edici ve gerginliği körükleyeceği bu kararının, uluslararası hukuka aykırı ve Filistinlilerin sabit haklarına karşı bir durum olduğunu belirtti.

Doğu Kudüs'ün başkent sayılmaması açık şekilde İsrail yandaşlığı

Arap Birliği Genel Sekreteri, "Avustralya hükümetine kararını gözden geçirmesi ve gecikmeksizin Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Ebu Gayt, "Avustralya'nın Batı Kudüs'ü, İsrail'in başkenti kabul edip, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti saymamasını açık şekilde İsrail yandaşlığı" olarak değerlendirdi.

Morrison: Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti... 

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD'de Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı 

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:35
  1. Avustralya
  2. Ahmed Ebu Gayt
  3. Scott Morrison

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