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Arap Birliği ve Irak PKK’ya kalkan oldu

ABD öncülüğündeki batılı ülkelerin girilmedik yerini bırakmadığı Irak, Türkiye’yi sınır ihlaliyle suçluyor. Irak hükümeti, ABD ve İsrail’in güdümündeki Arap Birliği’nin baskısıyla, Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesini engellemeye yönelik çalışmalara başladı. Irak, Türkiye’nin, Irak’ın sınır güvenliğini ihlal ettiği bahanesiyle PKK’ya kalkan oldu.

18 Eylül 2018 Salı 11:33
Arap Birliği ve Irak PKK’ya kalkan oldu

 Oğuzhan Gültekin  Ankara  Irak, Suriye ve Filistin’de zulme uğrayan Müslümanlar için herhangi bir güvenlik önlemi ya da yardım harekatında bulunmayan sözde ‘Arap Birliği’ Türkiye’nin, Irak’ın iç işlerine müdahale ettiğini iddia ederek Türkiye’yi kınamaya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların ardından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye’nin, PKK terör örgütüyle mücadelesini bahane ederek Irak’ın sınır güvenliğini ihlal ettiğini ve sınıra asker sevkıyatı yapılacağını, Türkiye’nin sözde ihlallerini belirleyip Birleşmiş Milletlere (BM) rapor edeceğini açıkladı. Türkiye’nin sınır ihlali sorun edilirken, Körfez Savaşı’ndan bu yana Irak’ın girilmedik yerini bırakmayan ABD ve batılı müttefikleri başta olmak üzere, onlarca ülkeye orada neden bulunduğunu soran olmadı.

TÜRKİYE’NİN PKK İLE MÜCADELESİNİ YAVAŞLATMAK İSTİYORLAR!

Körfez Savaşından sonra Irak’ın her köşesini işgal eden, askerlerini dağıtan, halka zulmeden, bütün petrol havzalarını elinde tutan, gerektiği yerde iç işlerine müdahale eden koalisyon güçlerine sesini çıkarmayan sözde Arap Birliği ve Irak Hükümeti, Türkiye’nin, sınır güvenliği için  PKK terör örgütü ile girdiği mücadelede Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonları bahane ederek; Türkiye’nin, Irak’ın sınır güvenliğini ihlal ettiğini ve iç işlerine karıştığını iddia ediyor. Irak hükümeti de Türkiye sınırına asker sevkıyatı yapılacağını ve gerekli çalışmanın başladığını belirtiyor. Ayrıca Irak hükümeti bölgeye göndereceği askerlerin Türkiye’nin, Irak sınırını ihlal ettiğini tespit ederse hazırlayacakları raporu BM’ye gönderecek. Türkiye’nin, PKK terör örgütüyle olan mücadelesini yavaşlatmayı hedefleyen Arap Birliği ve Irak hükümeti bu tavırla PKK’ya kalkan oluyor.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ HÂLÂ IRAK’TAN ÇIKMADI!

Bölgede hâlâ ABD öncülüğünde İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerin silahlı kuvvetleri bulunuyor. ABD, Irak’a “Saddam Hüseyin rejimini devirmek, kitle imha silahlarına ulaşmak, bölgedeki terörist grupları tasfiye etmek, Irak petrollerini ve enerji yollarını kontrol etmek, Irak’ı Ortadoğu ülkelerine model yapmak bölgeye barış ve huzuru getirmek” gibi bir dizi bahaneler öne sürerek savaş açmış ancak başarılı olamamıştı. Buna karşılık Irak’ta kurulan hükümet Türkiye’nin kendi güvenliği için yaptığı harekatların önüne set olmayı ve terör örgütüne destek olmayı tercih ediyor.

İŞTE IRAK’I YOL GEÇEN HANINA ÇEVİREN ÜLKELER!

Birinci Körfez Savaşı Koalisyonu içinde yer alan ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Mısır, Fransa, Suriye, Fas, Kuveyt, Macaristan, Danimarka, Yunanistan, Çekoslovakya, Norveç, Güney Kore, Polonya, Belçika, Bahreyn, İspanya, Senegal, Arjantin, İsveç, Nijer, Hollanda, Avustralya, İtalya, Bangladeş, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Pakistan.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:33
  1. Ankara
  2. Arap Birliği
  3. PKK'ya destek

YORUM YAZ

  • cihadcihad41 dk önce
    sıkıntı yok biz yerleştik zorlarlarsa bide biz gireriz olur biter
  • mehmet soylumehmet soylu45 dk önce
    türkiyedeki siyonist askerleri unutma
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