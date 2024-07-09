Arap basınından Merih iddiası: Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar yalnızca Levent Mercan'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferde atağa kalkmayı istiyor.

Fenerbahçe, bir stoper daha istiyor

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin'in yer aldığı stoper rotasyonuna bir takviye daha yapacağı ileri sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız ile gösterdiği performansla beğenileri toplayan savunma oyuncusu Merih Demiral'ı yeniden renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

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Kulübü görüşmelere izin verdi

AFC4NET'te yer alan habere göre; Merih'in kulübü Al Ahli, oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmelere başlamasına izin verdi.

Haberde, kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği de ifade edildi.

Fenerbahçe A Takımı'nda forma giyemedi

Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında adım atan Merih, 2016'da A Takım formasını giymeden bedelsiz bir şekilde Portekiz ekibi AC Alcanenense'ye transfer olmuştu.

Bu kulüpler dışında Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, geçen sezonun başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Al Ahli'nin forması ile toplamda çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.

A Milli Takım formasını da 48 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki stoper, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe forma hediye etmişti

Geçtiğimiz aylarda "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı." açıklamasını yapan milli futbolcuya sarı-lacivertli kulüp, forma hediyesinde bulunmuştu.