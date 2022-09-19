Arap basını duyurdu: Esed rejimi Türk varlığını kabul edecek

Arap basınında Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Normalleşme sinyallerinin her geçen gün arttığı Suriye'de oluşan hareketliliğe dikkat çekildi. ABD'nin Suriye'de önceki yıllardan daha güçlü şekilde hedef tahtasına konulduğuna vurgu yapıldı.

Rusya'nın Wagner paralı askerlerini ve S-300 hava savunma sistemini Suriye'den çekmesinin bölgedeki denge politikasının değiştiğine işaret edildi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rus güçlerinin uğradığı kayıplar yüzünden Suriye'de bir "Rus boşluğu" hissinin oluşmaya başladığı kaydedildi. Bu oluşan ortamın Suriye'de büyük değişimlere neden olacağı belirtildi.

Türkiye ile Esed rejimi arasında bir uzlaşı için çalışan İran'ın Suriye'deki askeri varlığını artırdığı ifade edildi.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK/YPG'yi kuşatmak için İran, Türkiye ve Suriye arasında üçlü çıkar söz konusu. Keza Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan ABD güçlerini rahatsız etmek için İran, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Rusya'nın da çıkarı var

Türk askeri varlığını kabul edecekler

Tel Aviv ve Tahran'ın "Rus boşluğundan" yararlanmak için bir yarış içerisinde olduğu vurgulanan yazıda, Putin'in Ukrayna bataklığıyla meşgulken Suriye'yi düzene sokmak istediği belirtildi.

Yazıda, "Normalleşme, Şam'ın Türk askeri varlığını kabullenmesi bağlamında bir değişime yol açacak. Her iki tarafın ortak noktası, Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütünün varlığının artması endişesi. Muhtemelen bu normalleşmenin bedelini PKK/YPG ödeyecek. Suriye, normalleşme ve boşluk doldurma yarışı kapsamında beş ordu (ABD, Rus, Türk, İran ve İsrail) arasındaki çatışmanın bir sahnesi olmaya devam edecek" denildi.

Star Gazetesi