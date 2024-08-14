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Ekonomi Arap atlarının satışından 20 milyon lira gelir!
Ekonomi

Arap atlarının satışından 20 milyon lira gelir!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 10:23:00 -
Arap atlarının satışından 20 milyon lira gelir!

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Karacabey harasında yetiştirilen 73 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İhalede "Tozyutturan" isimli tay, Elif Akın tarafından 1 milyon 700 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

Bu tayı 1 milyon 600 bin lirayla "Tirilye Kartalı", 1 milyon 200 bin lirayla "Özgünalp" isimli tay izledi.

Satışa çıkarılan 73 taydan 54'ü alıcı bulurken, satışlardan 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.
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