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Gündem Aranıyordu! Balıkesir'de enselendi
Gündem

Aranıyordu! Balıkesir'de enselendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ileri sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:28:00 -
Aranıyordu! Balıkesir'de enselendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Ahmet Onur Ç. yakalandı.

Görevden ihraç edildiği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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