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Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

Derecelerine göre 5 kategoride aranan terörist listeleri temizleniyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

Derecelerine göre 5 kategoride aranan terörist listeleri temizleniyor. Listelerden bugüne kadar 238 terörist etkisiz hale getirildi.Listeden düşen teröristlerin başlarına konan ödül tutarı ise toplamda yaklaşık 175 milyon TL’yi buluyor.


2015 yılı Ekim ayından itibaren ‘ödül yönetmeliği’ kapsamında, aranan teröristler hazırlanan internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Aranan teröristlerin isimleri önem sıralarına göre kırmızı, mavi yeşil, turuncu ve gri listelerde yayınlanıyor.


Bu listelerde bulunan teröristlerin ihbar edilmesi durumunda ise derecelerine göre 4 milyon TL’den-300 bin TL’ye kadar ödül veriliyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘terorarananlar.pol.tr’ adlı siteden elde edilen bilgilere göre şu ana kadar listelerden toplam 238 terörist eksildi. Bu rakamın ekonomik anlamı ise yaklaşık 175 milyon lira olarak ortaya çıkıyor. Bu teröristlerden bazıları ihbar bazıları ise askeri müdahale yoluyla etkisiz hale getirildi.


4 milyon TL ödülle aranan ve FETÖ terör örgütü lideri Fethulllah Gülen’in de aralarında bulunduğu kırmızı listedeki teröristlerden bugüne kadar 16’sı etkisiz hale getirildi.


1,5 milyon TL ödülle aranan mavi listede yine bugüne kadar 15 terörist etkisiz hale getirilirken; 1 milyon TL ödüllü yeşil listede 26 terörist, 600 bin TL ödülle aranan teröristlerin yer aldığı turuncu listede 26 ve 300 bin TL ödülle gri listede aranan teröristlerden ise 155’i etkisiz hale getirildi.


Terörist ihbarları, yurt genelinde 155 polis, 156 jandarma ve 140 Alo Terör İhbar hatlarına da yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
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