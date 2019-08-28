Aranan şahıs yakalandı Malatya’da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre hakkında ‘Hükümlü ve tutuklunun Kaçması’, Yağma ve Şantaj’ suçlarından arama kaydı bulunan bir şüphelinin Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesinde olacağı bilgisi üzerine harekete geçen Battalgazi İlçe Jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Sağlık işlemlerinin ardından jandarma komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.