Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı Kayseri’de çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, tuvaletin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalandı.

Kayseri’de çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, tuvaletin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Selçuklu Mahallesi Battalgazi bulvarı üzerinde bulunan evine operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptığı sırada ikametin lavabo kısmının havalandırma boşluğundan ses geldiğini tespit etti. Osman Y.’yi havalandırma boşluğunda sıkışmış vaziyette bulan ekipler, şahsı çıkardı.

Olay yerine çağrılanambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Osman Y., tedavisinin ardından Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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