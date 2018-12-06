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Aranan PKK'lı terörist, hücre evinde yakalandı

Gaziantep'te hakkında yakalama kararı bulunan PKK/PYD'li terörist, gizlendiği hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:32
Aranan PKK'lı terörist, hücre evinde yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan PKK/PYD'li terörist, örgütün talimatını beklediği hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK/PYD üyesi A.H.Ç. isimli teröristin Gaziantep'te olduğu belirlendi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası terörist A.H.Ç.'nin, örgütün Perilikaya Mahallesi'ndeki bir hücre evinde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Savcılık kararıyla şafak vakti eve özel harekat ve bomba imha ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında terörist A.H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde hücre evinde örgütten gelecek talimatı beklediğini itiraf eden A.H.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:32
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. PKK
  4. PKK operasyonu
  5. Terörle Mücadele

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