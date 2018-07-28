THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Aranan PKK'lı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, PKK/PYD üyesi Kava Muhammed Bayram gözaltına alındı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:39
Aranan PKK'lı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep ve Mersin'deki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'li teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, teröristin, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terörist, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:39
  1. Mersin
  2. Gaziantep
  3. gaziantep
  4. pkk
  5. pyd
  6. terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörist Emre Uslu, Fetullah Gülen'in talimatını paylaştı!
    1. Terörist Emre Uslu, Fetullah Gülen'in..
    2. Bedelli askerlikte eğitim verilecek 14..
    3. En son İstanbul'da tespit..
    4. Pakistan'daki seçimin resmi olmayan..
    5. Baraj gölüne giren 4 kişiden 2'si..
    6. Tayland'da heyelan: 7 kişi öldü
    7. Elazığ'da kaza yapan otomobil kül..
    8. İş hanında yangın! Cadde trafiğe..
    9. MHP'de sürpriz istifa!
    10. Fenerbahçe Divan Kurulu’na Aziz..
    11. Sisi'den alçak adım! İdam edilecekler
    12. Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf:..
    13. Aranan PKK'lı Gaziantep'te yakalandı
    14. Medipol Başakşehir, Salzburg şehrine..
    15. İbrahim Kalın: Milli güvenliğimizi..
    16. Brunson'un evine iki kadın ziyaretçi
    17. Hindistan'da otobüs uçuruma..
    18. Süper Lig ekibi Atiba'ya talip oldu!
    19. Beşiktaş-B36 Torshavn rövanşının bilet..
    20. Papaz Brunson'u 2 kadın ziyaret etti
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması