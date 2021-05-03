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Spor Aranan kan bulundu! Fenerbahçe'de Benteke sesleri
Spor

Aranan kan bulundu! Fenerbahçe'de Benteke sesleri

Fenerbahçe transfer harekatına başlıyor. Sezon başından bu yana santrafor sorunu yaşayan Kanarya, sezon sonu Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu Christian Benteke'yi markaja aldı. Emre Belözoğlu'nun transferi bitirmek istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 08:48:00 - 2021-05-03 08:52:37
Aranan kan bulundu! Fenerbahçe'de Benteke sesleri

Samatta bir türlü form tutamadı, Cisse beklentilerin çok altında kaldı, Ademi ocak ayında kiralandı... Eldeki forvetlerden kötünün iyisi Valencia ile sezonu tamamlamaya çalışan Fenerbahçe’de transfer önceliği golcüye verilecek. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun hedefindeki isim ise Christian Benteke! Belçikalı yıldızın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.

Emre Belözoğlu, yeni sisteminde kaleye sırtı dönük olarak oynayabilen ‘pivot’ santrfor istiyor. Listenin ilk sırasına da 1.90 m.’lik Benteke’nin adını yazdı. Yıldız futbolcu için ilk temasın kuruluduğu ve menajeri Kısmet Eriş ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Benteke’nin, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Christian Benteke, 2012’de Genk’ten Aston Villa’ya 8.8 milyon Euro’ya transfer olarak Premier Lig’e adım atmıştı. Yıldız futbolcu buradaki müthiş performansı sonrası 2015’te 46.5 milyon Euro’ya Liverpool’a imza attı. Ancak burada bekleneni veremeyen Belçikalı futbolcu, 2016’dan beri 31 milyon Euro’ya transfer olduğu Crystal Palace formasını giyiyor.

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