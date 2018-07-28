Aranan hırsızlar otobüste uyuyakalınca enselendi!

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde Seher Kölge'ye ait müstakil evden cep telefonu ile altın bileklik, künye ve küpe çalındı.

Kölge'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek araştırma yaptı.

Ekipler, sokaktaki diğer evlerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden iki kişinin açık pencereden içeriye girip bir süre sonra başka bir pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

OTOBÜSTE UYUYAKALINCA YAKALANDILAR

Zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlatan ekip, yol kenarında park halinde kapısı açık otobüsü fark etti.

Durumdan şüphelenen polis, otobüsü kontrol ettiğinde hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla iki şüpheliyi koltuklarda uyurken buldu.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde evden çalınan cep telefonu ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alına şüpheliler Yasin D. (19) ve Y.G. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.G. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Yasin D. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.