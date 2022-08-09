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Yerel Aranan gençlerden kötü haber
Yerel

Aranan gençlerden kötü haber

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 07:56:00 -
Aranan gençlerden kötü haber

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu. Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 7 Ağustos’ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.

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