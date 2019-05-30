Aranan FETÖ'cü Isparta'da yakalandı Isparta'da FETÖ üyeliği suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak"tan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve öğretmenken ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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