Aranan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle enselendi

Aydın'ın Söke ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre yapılanmasına yönelik operasyonda sahte kimlikle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konak Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programını kullandıkları tespit edilen K.İ. (44) ile A.Ç. (29) yakalandı.

Sahte kimlik çıktı

Yapılan aramada, şüpheliler adına düzenlenmiş 2 sahte kimlik, evin gizli bölümlerine yerleştirilmiş bazı dijital materyaller, bir miktar Türk lirası ile dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.