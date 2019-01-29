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Aranan FETÖ firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

FETÖ'ye yönelik dava kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, Eskişehir'de yaşanan kovalamaca sonucu enselendi..

29 Ocak 2019 Salı 13:35
Aranan FETÖ firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Eskişehir'de yakalandı.

Saklandığı tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding şirketlerinden Sürat Kargo'nun eski Eskişehir Bölge Müdürü olan, 2016'da başlatılan soruşturma ve sonrasında açılan dava kapsamında İzmir Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ali A'nın, Eskişehir'de saklandığını belirledi.

Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali A'yı, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan Ali A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:35
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ firarisi

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