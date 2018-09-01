Aranan cezaevi firarisi uyuşturucu serasında yakalandı!

Sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik yaptığı çalışmalarda, toptan uyuşturucu satılan bir adresi belirleyen İstanbul Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi’nde belirlenen adrese 28 Ağustos Cuma günü operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda ev görünümündeki adreste inceleme ve arama yapan ekipler, ev içerisinde Hint keneviri yetiştirilen serayla karşılaştı. Kenevir ekili saksılardan oluşan sera evde, 16 kök Hint kenevir, 335 gram toz kenevir ve 3.40 gram esrar ele geçiren ekipleri, evin sahibi olarak G.D.isimli şahısı uyuşturucu yetiştirmek ve satışı yapmak suçlamasıyla gözaltına alıp emniyete götürüldü.

Sokak torbacılarına toptan uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen G.D.nin yapılan kimlik sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu ve yine hükümlü ve tutuklu kaçırma olaylarına karışıp, uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Sahte kimlikle yakalanan ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli G.D.'nin, müşterilerine yönelik polis soruşturması devam ediyor.