0553 313 94 23

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) – İstanbul’da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir’de yakalandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:23
Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) – İstanbul’da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir’de yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan muvazzaf astsubaylar H.D., M.Y., M.P. ile İ.S.’nin Eskişehir’de olduğunu tespit etti. Şüpheli 4 şahıs, kent merkezinde saklandıkları evlerinde yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İstanbul’a gönderilecekleri öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil, öğrenci servisine böyle çarptı
    1. Otomobil, öğrenci servisine böyle..
    2. Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1..
    3. Sultanbeyli’de aksiyon dolu bir..
    4. Kırkağaç'ta kışlada yangın
    5. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    6. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
    7. El ele verip sınıfları boyadılar
    8. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
    9. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
    10. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
    11. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
    12. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
    13. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
    14. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
    15. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
    16. MİT tırları ihanetinde böyle ahkam..
    17. Bodrum'da su alan yat battı
    18. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    19. MHP'nin Bayburt mitingi
    20. Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir..
    21. Açık unuttuğu damperi üst geçide..
    22. Battalgazi’de kantin denetimleri..
    23. Akyurt’ta yasa dışı kenevir..
    24. "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit..
    25. İnönü Üniversitesi’nde "Karaciğer..
    26. Havalimanına valizle geldi, ortalığı..
    27. Muğla’daki yangın kısmen kontrol..
    28. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci..
    29. Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi..
    30. Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...