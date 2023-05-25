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Medya 'Aramızda Kalmadı!' Şimdi vizyonda...
Medya

'Aramızda Kalmadı!' Şimdi vizyonda...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 20:58:00 - 2023-05-25 21:05:30

CHP'lilerin 14 Mayıs seçim günü henüz sandıkların bir kısmı açılmışken Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan etmeleri, sosyal medyada alay konusu oldu.

14 Mayıs'a giden süreçte yandaş anketçilerin gazına gelip "13. Cumhurbaşkanı" pozlarına bürünen Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında yeniden sandığa gömülünce gerçekle yüzleşti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ise seçim akşamı sonuçları manipüle etmeye çalışarak Kılıçdaroğlu'nun "13. Cumhurbaşkanı" ilan etti.

CHP'lilerin yalancılığı sosyal medyada alay konusu oldu.

Seçim sürecinde ve seçim akşamında CHP'lilerin yaptıkları açıklamalar, İmamoğlu'nun 14 Mayıs'ta oylar sayılırken kameralar karşısına birlikte çıktığı Mansur Yavaş'a dönerek, "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" demesine ithafen "Aramızda Kalmadı!" adı verilen kısa filmde bir araya getirildi.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videonun sonunda ise İmamoğlu'nun, "Gülmeye devam" ifadeleri yer aldı.
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