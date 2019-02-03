Arama yapılan otomobilde 51 tüp Kobra zehiri ele geçirildi! Evinde ise... Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a gelirken şüphe üzerine durdurulan aracında yapılan aramada, 51 cam tüp Kobra zehiri ele geçirilen şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul'da otomobilinde 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirilen Fehim S.'nin Tekirdağ'daki evinde yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.



Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a giden Fehim S., arkadaşları Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç.'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Fehim S.'nin Saray ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Evdeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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