Arama-kurtarma ekibinden Ümit Özdağ'a ırkçılık tepkisi!

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Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma ekiplerini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ırkçı politikası sebebi ile beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Ekibin şefi, Türkiye'nin yaşadığı acıyı hatırlattığı Özdağ'a, deprem sürecinde de Suriyelilerle ilgili söylemlerinden vazgeçmemesi nedeni ile tepki gösterdi.

"Biz o kadar buraya konsantre olduk ki sadece deprem var sanıyoruz. Telefonu bir açıyoruz Suriyeli, seçim, şu, bu...

Biz bu lafları duymak istemiyoruz, Yunanistan gelmiş, dünya buraya yardım ediyor lütfen bunları bırakın eldiveninizi takın."

Özdağ'a insanlık dersi veren ekiplerin insancıl mesajlarına karşın, Ümit Özdağ bu tepkiden de utanmayarak bildiğini okumayı sürdürdü.