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Gündem Arama-kurtarma ekibinden Ümit Özdağ'a ırkçılık tepkisi!
Gündem

Arama-kurtarma ekibinden Ümit Özdağ'a ırkçılık tepkisi!

Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışması yapan ekipler ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında tartışma yaşandı. Ekipler, Özdağ'a depremle mücadeleyi ırkçı politikalarıyla sabote etmesinden dolayı tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 23:42:00 - 2023-02-13 00:09:19

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma ekiplerini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ırkçı politikası sebebi ile beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Ekibin şefi, Türkiye'nin yaşadığı acıyı hatırlattığı Özdağ'a, deprem sürecinde de Suriyelilerle ilgili söylemlerinden vazgeçmemesi nedeni ile tepki gösterdi.

"Biz o kadar buraya konsantre olduk ki sadece deprem var sanıyoruz. Telefonu bir açıyoruz Suriyeli, seçim, şu, bu...
Biz bu lafları duymak istemiyoruz, Yunanistan gelmiş, dünya buraya yardım ediyor lütfen bunları bırakın eldiveninizi takın."

Özdağ'a insanlık dersi veren ekiplerin insancıl mesajlarına karşın, Ümit Özdağ bu tepkiden de utanmayarak bildiğini okumayı sürdürdü.

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