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Gündem Arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci duygulandırdı
Gündem

Arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci duygulandırdı

Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan bir madenci, 'Canınızı hiç düşünmüyor musunuz?' sorusuna, 'Bizim canımız şu anda Türkiye' cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 03:04:00 -

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor...

Madencilerimiz de arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkaz altından yüzlerce vatandaşımızı kurtardı.

NTV'ye katılıp röportaj veren bir madenciye sorulan sorunun cevabı, herkesi duygulandırdı.

"Bizim canımız şu anda Türkiye"

Muhabir, "Hiç canınızı düşünmüyor musunuz o tehlikeli anlarda?" sorusunu yöneltti.

Madenci ise, "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar..." cevabını verdi.

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