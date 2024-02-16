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Gündem Arama kurtarma çalışmalarına devam! Maden faciasında 4. Gün
Gündem

Arama kurtarma çalışmalarına devam! Maden faciasında 4. Gün

Yeniakit Publisher
2024-02-16 11:02:00 -

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen altın madeni ocağında arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor. İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

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